Sprint infuocata prime scintille in casa Mercedes | nervosismo Antonelli contro Russell
In casa Mercedes, la gara è iniziata con tensioni tra i piloti. Antonelli ha rivolto parole dure a Russell, scatenando un confronto acceso. La situazione si è verificata durante le prime fasi della corsa, trasformando una possibile giornata tranquilla in un episodio di nervosismo tra i due. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti pubblici immediatamente dopo l’incidente. La squadra non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto.
Doveva essere una parata d'argento, si è trasformata nel primo, caldissimo cortocircuito generazionale in casa Mercedes. La Sprint Race del Gran Premio del Canada regala a Toto Wolff una parziale striscia di sorrisi grazie alla vittoria di George Russell, ma accende i riflettori su una rivalità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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