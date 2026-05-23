Sprint infuocata prime scintille in casa Mercedes | nervosismo Antonelli contro Russell

Notizia in breve

In casa Mercedes, la gara è iniziata con tensioni tra i piloti. Antonelli ha rivolto parole dure a Russell, scatenando un confronto acceso. La situazione si è verificata durante le prime fasi della corsa, trasformando una possibile giornata tranquilla in un episodio di nervosismo tra i due. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti pubblici immediatamente dopo l’incidente. La squadra non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto.