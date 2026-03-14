F1 Gp Cina | Russell vince la Sprint Leclerc 2° davanti a Hamilton scintille in casa Ferrari Antonelli 5° Diretta
In occasione del Gran Premio di Formula 1 in Cina, Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint, mentre Leclerc si è piazzato secondo davanti a Hamilton. La Ferrari ha vissuto momenti tesi, con scintille tra i piloti, e Antonelli si è classificato quinto. La gara si è disputata a Shanghai, dove Russell ha resistito alla pressione della squadra rivale, mentre Verstappen si è fermato in nona posizione.
A Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Antonelli sbaglia la partenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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