F1 Gp Cina | Russell vince la Sprint Leclerc 2° davanti a Hamilton scintille in casa Ferrari Antonelli 5° Diretta

In occasione del Gran Premio di Formula 1 in Cina, Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint, mentre Leclerc si è piazzato secondo davanti a Hamilton. La Ferrari ha vissuto momenti tesi, con scintille tra i piloti, e Antonelli si è classificato quinto. La gara si è disputata a Shanghai, dove Russell ha resistito alla pressione della squadra rivale, mentre Verstappen si è fermato in nona posizione.