Sprint di Santa Rita e corsa elettorale | la processione lampo che fa discutere Avellino
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AVELLINO – Vi sono città che si raccontano da sole, e non sempre in modo lusinghiero. Avellino è tra queste.Ogni anno, nel giorno dedicato a Santa Rita da Cascia, la patrona dei casi impossibili — e in questo, bisogna riconoscerlo, la scelta non potrebbe essere più azzeccata — diecimila fedeli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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FOTO/ Santa Rita, in processione (lampo) per i comizi elettoraliTempo di lettura: 2 minutiNel giorno di Santa Rita, martire dei casi impossibili, la fede ha camminato spedita, quasi a passo doppio.
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A due passi dalla Fontana di Trevi, la chiesa di Santa Rita da Cascia alle Vergini è un piccolo gioiello del barocco romano, dedicato alla patrona delle cause impossibili. Ogni anno, il 22 maggio, in occasione della memoria della Santa, questo luogo si trasfor facebook