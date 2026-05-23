Sprint di Santa Rita e corsa elettorale | la processione lampo che fa discutere Avellino

AVELLINO – Vi sono città che si raccontano da sole, e non sempre in modo lusinghiero. Avellino è tra queste.Ogni anno, nel giorno dedicato a Santa Rita da Cascia, la patrona dei casi impossibili — e in questo, bisogna riconoscerlo, la scelta non potrebbe essere più azzeccata — diecimila fedeli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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FOTO/ Santa Rita, in processione (lampo) per i comizi elettoraliTempo di lettura: 2 minutiNel giorno di Santa Rita, martire dei casi impossibili, la fede ha camminato spedita, quasi a passo doppio.

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