Rose benedette e processione serale per la festa di santa Rita a Perugia e ad Agello
A Perugia e Agello si avvicinano le celebrazioni in onore di santa Rita. Venerdì 22, nella chiesa di Sant’Agostino, si svolgerà la distribuzione delle rose benedette in occasione della festa. Nella stessa giornata, si terrà anche una processione serale che coinvolgerà i fedeli delle due località. La diocesi di Perugia-Città della Pieve organizza gli eventi per ricordare la figura religiosa di santa Rita, con momenti di preghiera e tradizione.
La diocesi di Perugia-Città della Pieve si prepara a festeggiare santa Rita. Venerdì 22, in occasione della festa si terrà la distribuzione delle rose benedette nella chiesa perugina di Sant’Agostino. Orario delle messe alle ore 7.30, 9, 10.30, 12 (con preghiera e supplica), ancora alle ore 17 e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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