FOTO Santa Rita in processione lampo per i comizi elettorali

Nel giorno dedicato a Santa Rita, martire dei casi impossibili, si sono svolte alcune manifestazioni pubbliche e processioni nel centro cittadino. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone, che si sono radunate lungo il percorso tradizionale per rendere omaggio alla santa. La presenza di fotografi e giornalisti ha catturato momenti significativi, tra cui un breve passaggio di persone in processione. L’atmosfera è rimasta tranquilla, con il rispetto delle norme di sicurezza e un senso di devozione diffuso tra i presenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nel giorno di Santa Rita, martire dei casi impossibili, la fede ha camminato spedita, quasi a passo doppio. La tradizionale e partecipatissima processione dedicata alla religiosa di Cascia, ha attraversato le strade della città in un clima di grande devozione popolare, richiamando centinaia di fedeli, famiglie, anziani e giovani accomunati dalla volontà di rendere omaggio alla santa delle cause impossibili. Un appuntamento sentito, che ogni anno rappresenta uno dei momenti religiosi più attesi del calendario cittadino, ma che stavolta ha avuto un andamento decisamente insolito. Il corteo religioso, infatti, è partito in anticipo rispetto al consueto orario (anche quello indicato nelle locandine 18:30 ndr) e si è concluso in tempi molto più rapidi del previsto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Santa Rita, in processione (lampo) per i comizi elettorali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Processione in onore di Santa Rita: emanato il dispositivo del trafficoTempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 22 maggio, a partire dalle ore 19:00, è in programma la solenne Processione in onore di Santa Rita che,... Leggi anche: Rose benedette e processione serale per la festa di santa Rita a Perugia e ad Agello Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #22maggio #Iran #Usa #Trump #Teheran #Hormuz #Mattarella #CarloPetrini #Flottilla #Israele #Netanyahu #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Accise #PapaLeoneXIV #Acerra #SantaRita x.com Centinaia di persona a Mondovì Breo per la messa di Santa Rita con la tradizionale benedizione delle rose [FOTO]Ampia partecipazione, questa mattina, alla funzione nel Santuario del Santissimo Nome di Maria. Domenica 24 maggio inizieranno le solennità per San Filippo Neri e Lorenzo Paolino Sturaro entrerà a far ... targatocn.it Santa Rita da Cascia, 22 maggio 2026 | Oggi si celebra la Santa degli Impossibili, come ultima speranzaIl 22 maggio si festeggia Santa Rita da Cascia. Scopriamo la vita della santa umbra, il miracolo della rosa e le celebrazioni tra Cascia e Castelvetrano. ilsussidiario.net