In una scuola di Arezzo, un individuo ha spruzzato spray al peperoncino in una classe, causando l’intossicazione di ventotto studenti. L’aria si è rapidamente riempita di gas irritanti, rendendo difficile respirare e scatenando il panico tra gli studenti presenti. Le autorità sono intervenute sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione. Nessuno dei ragazzi ha riportato ferite gravi, ma tutti sono stati portati in ospedale per controlli.

Arezzo, 23 maggio 2026 – Tutto in un istante. L’aria diventa irrespirabile, l’aula si trasforma in una “gabbia”: ventotto studenti nel panico. Due ragazzi spruzzano spray al peperoncino in classe (hanno con sè una confezione in commercio come strumento di autodifesa) e scoppia il caos. Tre compagni di classe finiscono in ospedale con forti irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie: ci resteranno per qualche ora, in osservazione. Ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. Altri quindici ragazzi - tutti tra i 15 e i 16 anni - vengono presi in carico dai medici del 118 arrivati con le ambulanze e assistiti sul posto. Tra di loro c’è chi ha paura e la manifesta con uno stato di agitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray al peperoncino in classe: ventotto studenti intossicati

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