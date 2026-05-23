Spray al peperoncino in classe | ventotto studenti intossicati

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In una scuola di Arezzo, un individuo ha spruzzato spray al peperoncino in una classe, causando l’intossicazione di ventotto studenti. L’aria si è rapidamente riempita di gas irritanti, rendendo difficile respirare e scatenando il panico tra gli studenti presenti. Le autorità sono intervenute sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione. Nessuno dei ragazzi ha riportato ferite gravi, ma tutti sono stati portati in ospedale per controlli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 23 maggio 2026 – Tutto in un istante. L’aria diventa irrespirabile, l’aula si trasforma in una “gabbia”: ventotto studenti nel panico. Due ragazzi spruzzano spray al peperoncino in classe (hanno con sè una confezione in commercio come strumento di autodifesa) e scoppia il caos. Tre compagni di classe finiscono in ospedale con forti irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie: ci resteranno per qualche ora, in osservazione. Ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. Altri quindici ragazzi - tutti tra i 15 e i 16 anni - vengono presi in carico dai medici del 118 arrivati con le ambulanze e assistiti sul posto. Tra di loro c’è chi ha paura e la manifesta con uno stato di agitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

spray al peperoncino in classe ventotto studenti intossicati
© Lanazione.it - Spray al peperoncino in classe: ventotto studenti intossicati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

100,000 People Marched in the UK. Now What

Video 100,000 People Marched in the UK. Now What?

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati

Spray al peperoncino in un istituto scolastico di Milano: 4 studenti intossicatiQuattro studenti di 17 anni di un istituto superiore di Milano sono rimasti intossicati nella mattinata di venerdì 27 marzo dopo la diffusione di...

spray al peperoncino inSpray al peperoncino in classe: ventotto studenti intossicatiPaura all’Isis Buonarroti-Fossombroni di Arezzo per colpa di due ragazzi. Malori e crisi respiratorie. Tagliaferri, direttore Ufficio scolastico regionale: I problemi ci sono sempre stati, ora sono a ... lanazione.it

spray al peperoncino inAllarme spray urticante in un istituto scolastico ad Arezzo: venti studenti intossicati, tre al pronto soccorsoMattinata di paura in un istituto scolastico superiore a Arezzo. Una sostanza irritante, verosimilmente spray al peperoncino, è stata spruzzata all’interno della scuola provocando fastidi agli occhi e ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web