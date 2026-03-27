Spray al peperoncino in un istituto scolastico di Milano | 4 studenti intossicati

Quattro studenti di 17 anni di un istituto superiore di Milano sono rimasti intossicati nella mattinata di venerdì 27 marzo a seguito della diffusione di spray al peperoncino nella scuola. La situazione è stata segnalata alle autorità, che hanno intervenuto sul posto. Non si sono verificati danni a persone oltre agli studenti coinvolti, e le condizioni di tutti sono state valutate sul momento.

Quattro studenti di 17 anni di un istituto superiore di Milano sono rimasti intossicati nella mattinata di venerdì 27 marzo dopo la diffusione di spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i vigili del fuoco con il Nucleo Nbcr e agenti della polizia di Stato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieriAria irrespirabile all'Istituto di scuola superiore "Curie-Sraffa" di Milano, scatta l'allerta. Tutto quello che riguarda Spray al peperoncino in un istituto... Temi più discussi: In stazione con lo spray al peperoncino, scoppia la lite: arrivano i carabinieri; Montanaso: manganello e spray al peperoncino: la polizia locale dell’Unione si addestra; Indagata per spray al peperoncino: Tante non sanno cosa fare; Polizia Locale: nuovo spray al peperoncino per 284 agenti. Ubriaco e drogato, la compagna chiama i carabinieri che lo bloccano con spray al peperoncinoÈ stato necessario spruzzare lo spray al peperoncino per placare l'agitazione di un uomo in stato di alterazione, probabilmente a causa di alcol e droghe. piacenzasera.it Lite per un parcheggio in zona rossa, l'aggressore spruzza lo spray al peperoncino e scappa: una persona feritaTREVISO - Hanno iniziato a litigare sul ponte di via Roma, nelle vicinanze della fermata dell’autobus e davanti alla Palla di Ferro, quindi in piena zona rossa: i ... ilgazzettino.it I ricercatori della Southeast University e della Jilin University hanno ideato uno spray per tessuti autopulente che impedisce alle macchie di attaccarsi. - facebook.com facebook In futuro potremmo lavare i vestiti solamente con acqua, senza detersivi, grazie a uno spray che crea un rivestimento che non fa attaccare le macchie. È stato messo a punto da ricercatori delle cinesi Southeast University e Jilin University. #ANSA x.com