Novarese Bogogno trionfa nei redditi | ecco i comuni più ricchi
Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate del 2025, il comune novarese di Bogogno registra una media di reddito pro capite di 33.955 euro, risultando il più ricco della zona. Le statistiche mostrano differenze significative tra i vari comuni e le province della regione, con alcune aree che presentano valori molto più bassi rispetto a quella di Bogogno. Questi numeri riflettono le disparità economiche presenti nel territorio.
? Cosa sapere Bogogno guida i redditi nel novarese con una media di 33.955 euro procapite.. I dati dell'Agenzia delle Entrate 2025 evidenziano forti disparità tra comuni e province.. Bogogno guida la classifica dei redditi nel novarese con una media procapite di 33.955 euro per i suoi 999 contribuenti, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate basati sulle dichiarazioni del 2025 relative all’anno d’imposta 2024. Le nuove rilevazioni sull’imponibile Irpef tracciano un mosaico economico molto variegato della provincia, dove le differenze tra i comuni si fanno marcate. Se il borgo di Bogogno si posiziona ai vertici, altre località come Pella registrano una media di 30.🔗 Leggi su Ameve.eu
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