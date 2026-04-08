Dopo settimane di tensioni crescenti, Stati Uniti e Iran hanno annunciato una tregua temporanea nel Golfo. L’accordo è stato comunicato in un momento di iniziative diplomatiche, segnando una possibile svolta nelle relazioni tra i due paesi. La notizia arriva a ridosso di un periodo di aumentate tensioni nella regione, con le parti che cercano di raffreddare gli scontri nel contesto di un dialogo ancora in evoluzione.

Un’improvvisa svolta diplomatica potrebbe ridisegnare gli equilibri in Medio Oriente, con Stati Uniti e Iran che si avvicinano a una tregua temporanea dopo settimane di crescente escalation. L’annuncio, arrivato nella notte dal presidente Donald Trump, rappresenta un possibile punto di svolta in una crisi che coinvolge attori regionali e globali, tra cui Israele. Tuttavia, dietro l’apparente apertura alla pace, emergono versioni contrastanti e interessi strategici divergenti. President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026 Il presidente Trump ha parlato con il primo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump frena e annuncia la tregua nel Golfo: accordo tra Stati Uniti e Iran tra diplomazia e tensioni

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Stati Uniti pronti all’attacco contro l’Iran: Trump tra guerra e accordoCaccia stealth, portaerei e bombardieri strategici ridisegnano gli equilibri nel Golfo.

Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

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Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di spazzare via l’intera civiltà iraniana se non avesse permesso il passaggio delle navi co - facebook.com facebook

Il presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, mons. Coakley: "La minaccia di distruggere un’intera civiltà e il deliberato attacco alle infrastrutture civili non possono essere giustificati moralmente. Esistono altri modi per risolvere i conflitti tra i pop x.com