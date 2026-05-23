Lo showrunner della serie su Prime Video ha spiegato che l’atmosfera degli anni ’30 è stata ricreata con attenzione ai dettagli. La produzione si concentra sull’umanità dei supereroi, considerata il tratto distintivo. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui personaggi, ma si è parlato della cura nella ricostruzione storica e dell’approccio narrativo. La serie è ambientata a New York, con riferimenti espliciti ai decenni passati.

Abbiamo intervistato lo showrunner dello show Prime Video. Con lui abbiamo parlato dell'atmosfera anni '30 e di quanto l'umanità sia l'elemento distintivo di ogni supereroe. Era il 2009 quando la Marvel Comics pubblicò per la prima volta un'affascinante variante di Spider-Man. Una versione "più adulta", ambientata nella New York della Grande Depressione. Il personaggio, dopo una serie di fortunate collane, ha trovato nuova linfa grazie al cinema, comparendo tra le tante variant in Spider-Man: Un nuovo universo. A doppiarlo, Nicolas Cage. Lo stesso Cage che, su produzione di Phil Lord e Christopher Miller, lo interpreta oggi nella notevole serie Spider-Noir, sviluppata da Oren Uziel per Prime Video (in streaming dal 27 maggio). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir e la New York che non t'aspetti: dietro le quinte della serie con Oren Uziel

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