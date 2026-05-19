Spider-Noir | il final trailer mostra le due versioni della serie con Nicolas Cage

Il 27 maggio arriverà su Prime Video il nuovo show live-action ispirato ai fumetti Marvel, intitolato Spider-Noir. Il trailer finale presenta due versioni della serie, entrambe interpretate da Nicolas Cage. La serie racconta le avventure di un personaggio che si muove in un’ambientazione oscura e alternativa. La produzione è stata annunciata da tempo e questa anteprima offre una prima occhiata alle due versioni del protagonista. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

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Il nuovo show live-action ispirato ai fumetti targati Marvel debutterà in streaming su Prime Video a partire dal 27 maggio. Arriverà il 27 maggio su Prime Video la nuova serie Spider-Noir con star Nicolas Cage e, nell'attesa, online sono state condivise le due versioni del trailer finale. Il progetto, prodotto da Sony Pictures Television per la piattaforma di streaming, arriverà in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo in due modalità: Autentico Bianco e Nero e True-Hue Full Color, dando la possibilità agli spettatori di scegliere. Cosa mostra il trailer Spider Noir, con episodi in bianco e nero o a colori, è ispirato al fumetto Spider-Man Noir. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Noir: il final trailer mostra le due versioni della serie con Nicolas Cage ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spider-Noir – Teaser Trailer Autêntico Preto e Branco | Prime Video Sullo stesso argomento ‘Spider-Noir’: il trailer della serie tv con Nicolas CageL’attesissima nuova serie, Spider-Noir, prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video, debutterà in tutto il mondo su... Spider-Noir: la serie Marvel con Nicolas Cage si svela nei due trailer finali di Prime VideoIl progetto Spider-Noir segna il ritorno di Nicolas Cage nei panni del tormentato vigilante, dopo aver prestato la propria voce al medesimo eroe nel... Perché pensi che abbiano scelto il nome Megawatt per Spider-Noir quando il suo aspetto è chiaramente basato su Electro Noir? Ecco le mie ipotesi. reddit Spider-Noir: il final trailer mostra le due versioni della serie con Nicolas CageIl nuovo show live-action ispirato ai fumetti targati Marvel debutterà in streaming su Prime Video a partire dal 27 maggio. movieplayer.it Spider-Noir: Il trailer finale italiano, a colori e in bianco e nero, della serie con Nicolas CageDebutta il 27 maggio 2026 in streaming su Prime Video Spider-Noir, la serie live-action con Nicolas Cage nei panni dell'investigatore privato Ben Reilly: si potrà scegliere se guardarla a colori o in ... comingsoon.it