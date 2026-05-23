Sperona l' auto di un disabile di 92 anni e scappa | Gli ha tolto l' unico modo per spostarsi

Da novaratoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, un'auto parcheggiata in uno spazio riservato ai disabili è stata speronata e danneggiata a Novara, in via Crespi. Un veicolo ha urtato l’auto, che apparteneva a un uomo di 92 anni. Successivamente, il conducente dell’auto che ha causato il danno si è allontanato senza fermarsi. La vettura danneggiata ha subito danni gravi.

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Un'auto parcheggiata nello spazio riservato ai disabili è stata speronata e gravemente danneggiata nella notte tra il 2 e il 3 maggio a Novara, in via Crespi, all'altezza del civico 69. Il conducente responsabile dell'impatto si è dato alla fuga senza lasciare i propri dati. Il proprietario del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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