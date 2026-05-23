Sperona l' auto di un disabile di 92 anni e scappa | Gli ha tolto l' unico modo per spostarsi

Notizia in breve

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio, un'auto parcheggiata in uno spazio riservato ai disabili è stata speronata e danneggiata a Novara, in via Crespi. Un veicolo ha urtato l’auto, che apparteneva a un uomo di 92 anni. Successivamente, il conducente dell’auto che ha causato il danno si è allontanato senza fermarsi. La vettura danneggiata ha subito danni gravi.