Sperona l’auto della polizia e scappa | iniziano le indagini sulle rapine doppio arresto

Nel primo pomeriggio di oggi, due persone sono state arrestate con l’accusa di aver preso parte a diverse rapine aggravate ai danni di commercianti. Le indagini sono in corso dopo che una vettura ha speronato un’auto della polizia e si è data alla fuga. Le autorità stanno analizzando i dettagli degli incidenti e le modalità dei colpi messi a segno nelle ultime settimane.