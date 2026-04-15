Sperona l’auto della polizia e scappa | iniziano le indagini sulle rapine doppio arresto

Da napolitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, due persone sono state arrestate con l’accusa di aver preso parte a diverse rapine aggravate ai danni di commercianti. Le indagini sono in corso dopo che una vettura ha speronato un’auto della polizia e si è data alla fuga. Le autorità stanno analizzando i dettagli degli incidenti e le modalità dei colpi messi a segno nelle ultime settimane.

Due persone sono state arrestate nel primo pomeriggio di oggi con l’accusa di aver preso parte a una serie di rapine aggravate ai danni di commercianti. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore su disposizione del gip del tribunale di Napoli Nord.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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