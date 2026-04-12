Un giovane di 20 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione con il rito abbreviato per aver aggredito un barman di 37 anni lo scorso 23 febbraio in piazza Roma. L'aggressione, che ha causato la perdita della vista alla vittima, si è verificata durante un episodio violento in un'area pubblica frequentata da numerosi passanti. La sentenza è stata pronunciata questa mattina nel tribunale locale.

Un ventenne è stato condannato a cinque anni di reclusione con il rito abbreviato per un’aggressione brutale avvenuta lo scorso 23 febbraio in piazza Roma, dove un gruppo di giovani ha ridotto mal???????o un barman di 37 anni. Il giudice, nella motivazione della sentenza depositata in queste ore, ha descritto l’atto compiuto da Davide come una manifestazione di puro impulso criminale, evidenziando la ferocia con cui il giovane, unico maggiorenne del gruppo coinvolto, ha colpito Filippo, lavoratore presso il locale denominato La Ciocco. L’episodio, che ha lasciato segni indelebili sulla vita della vittima, si è scatenato quando il ragazzo di 19 anni ha trasportato intenzionalmente un bicchiere di vetro durante il tragitto cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione al barman: 5 anni per il ventenne che gli ha tolto la vista

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