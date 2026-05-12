Sport in cattedra il Friuli Venezia Giulia prova a fare scuola | legge per l’attività fisica obbligatoria negli istituti
Il Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge che rende obbligatoria l’attività fisica nelle scuole della regione. Il presidente della regione ha annunciato il progetto tramite un videomessaggio, sottolineando che lo sport sarà considerato una materia fondamentale e non accessoria. La misura mira a integrare l’attività fisica nel percorso scolastico, coinvolgendo direttamente gli istituti e gli studenti.
Un governatore che parla di sport come materia fondante, non accessoria. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha scelto un videomessaggio per illustrare il progetto regionale che lega scuola e attività fisica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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