Sport in cattedra il Friuli Venezia Giulia prova a fare scuola | legge per l’attività fisica obbligatoria negli istituti

Il Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge che rende obbligatoria l’attività fisica nelle scuole della regione. Il presidente della regione ha annunciato il progetto tramite un videomessaggio, sottolineando che lo sport sarà considerato una materia fondamentale e non accessoria. La misura mira a integrare l’attività fisica nel percorso scolastico, coinvolgendo direttamente gli istituti e gli studenti.

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