Durante i suoi 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro dava istruzioni alle sorelle Bice e Giovanna su come evitare le telecamere di sorveglianza. In alcune conversazioni, chiedeva loro di spegnere le luci e staccare le telecamere, suggerendo di creare buchi rotondi o rettangolari nelle telecamere per passare inosservate. Queste comunicazioni sono state rese note dagli investigatori.

Durante i suoi 30 anni di latitanza l'ex boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro istruiva le sorelle Bice e Giovanna a sfuggire dalle indagini: "Se sono telecamere devono avere il buco, o rotondo o rettangolare. Ma comunque sia rompi tutto e staccale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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