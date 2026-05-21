Messina Denaro indagate le sorelle del boss | la Dda aveva chiesto l’arresto
La Procura di Palermo ha avviato un’indagine nei confronti delle sorelle di Matteo Messina Denaro, ritenendole coinvolte nella rete familiare del boss. La Direzione Distrettuale Antimafia aveva già presentato una richiesta di arresto, ora al centro delle verifiche ci sono i loro presunti ruoli nel supporto alla latitanza di Denaro. Le indagini si concentrano sulle attività e sui contatti delle sorelle durante il periodo in cui il latitante era sfuggente alle forze dell’ordine.
La Procura di Palermo accelera sulle indagini sulla rete familiare di Matteo Messina Denaro: nel mirino le sorelle del boss, accusate di averlo aiutato durante la lunga latitanza Nuovo capitolo giudiziario legato alla rete familiare diMatteo Messina Denaro. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto l’arresto diGiovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano morto due anni fa. Le due donne sono indagate per procuratainosservanza della penacon l’accusa diaver aiutato il fratellodurante la lunga latitanza che si è conclusa con l’arresto del boss nel gennaio 2023. In un primo momento la Procura aveva contestato alle due sorelle ilreato di associazione mafiosa,chiedendo per entrambe la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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