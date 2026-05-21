Messina Denaro indagate le sorelle del boss | la Dda aveva chiesto l’arresto

La Procura di Palermo ha avviato un’indagine nei confronti delle sorelle di Matteo Messina Denaro, ritenendole coinvolte nella rete familiare del boss. La Direzione Distrettuale Antimafia aveva già presentato una richiesta di arresto, ora al centro delle verifiche ci sono i loro presunti ruoli nel supporto alla latitanza di Denaro. Le indagini si concentrano sulle attività e sui contatti delle sorelle durante il periodo in cui il latitante era sfuggente alle forze dell’ordine.

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