Spartacus | House of Ashur cancellata da Starz dopo una stagione

Starz ha cancellato ufficialmente Spartacus: House of Ashur dopo una sola stagione. La serie, annunciata come sequel della storica saga, non proseguirà oltre questa prima annata. La decisione di interrompere la produzione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine del progetto che avrebbe ampliato la narrazione della serie originale trasmessa tra il 2010 e il 2013.

Il ritorno nel mondo di Spartacus non è durato quanto sperato: Starz ha cancellato ufficialmente Spartacus: House of Ashur dopo una sola stagione, ponendo fine almeno sulla carta a quello che avrebbe dovuto essere il grande sequel della serie originale andata in onda dal 2010 al 2013. La notizia è arrivata il 22 maggio 2026, e ora Lionsgate Television sta cercando attivamente altri acquirenti per la serie. La prima e unica stagione, composta da 10 episodi, era debuttata su Starz il 5 dicembre 2025, con il finale trasmesso il 6 febbraio 2026, e si era conclusa con una scena di grande impatto: Ashur che uccide Cesare dopo un’intensa battaglia. Un finale che lasciava chiaramente aperta la porta a sviluppi futuri, ora però in bilico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Spartacus True Fate In House of Ashur Confirmed by Showrunner

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