Netflix ha annunciato la cancellazione di The Night Agent, confermando che la quarta stagione sarà anche l’ultima. Le riprese delle puntate finali con protagonista Gabriel Basso sono iniziate oggi a Los Angeles. La serie, che ha riscosso successo tra gli spettatori, si concluderà con questa stagione. La produzione delle ultime puntate si svolge nella città californiana, dove sono stati avviati i lavori di ripresa.

Le riprese delle puntate conclusive dello show con star Gabriel Basso sono iniziate proprio oggi nella città di Los Angeles. La serie The Night Agent è stata cancellata da Netflix e il progetto si concluderà quindi con gli episodi della stagione 4. Le riprese delle puntate che condurranno all'epilogo della storia sono iniziate oggi nella città di Los Angeles, riuscendo così a rispettare le tempistiche necessarie a ottenere i fondi previsti dal tax credit della California. Il rinnovo di The Night Agent per l'ultima stagione La serie The Night Agent era entrata nella classifica delle serie più viste in lingua inglese in occasione della prima stagione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Night Agent è stata cancellata da Netflix, la stagione 4 sarà l'ultima

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