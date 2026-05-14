Netflix ha annunciato che la quinta stagione di Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer sarà l’ultima della serie. Dopo aver ottenuto un grande successo e numeri di visualizzazioni elevati, lo streaming deciderà di interrompere la produzione al termine di questa stagione. La decisione riguarda esclusivamente il rinnovo della serie, che si concluderà con questa ultima tranche di episodi.

Dopo tanto successo e visualizzazioni record, lo streamer stacca la spina a uno dei suoi prodotti di punta che si concluderà al termine della sua quinta stagione La quinta stagione di Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer sarà l'ultima su Netflix. La piattaforma ha annunciato mercoledì che la serie - che ha costantemente registrato ottimi numeri di visualizzazione - si concluderà con il prossimo capitolo. Le riprese dei nuovi episodi sono attualmente in corso a Los Angeles, dopo che Netflix aveva annunciato il rinnovo per la quinta stagione una settimana prima del debutto della quarta, avvenuto a febbraio. Quale romanzo verrà adattato nella quinta stagione Basata sulla serie di romanzi di Michael Connelly, lo show vede Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell'avvocato Mickey Haller.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avvocato di Difesa è stata cancellata da Netflix, la stagione 5 sarà l'ultima

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