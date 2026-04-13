Forte vento fa cadere cassette di frutta operaio ferito gravemente | trasportato in codice rosso al Policlinico di Foggia

Un forte vento ha causato la caduta di cassette di frutta durante un incidente in un'azienda agricola nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Un operaio di 64 anni, residente in un comune vicino, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Foggia con codice rosso. L'episodio si è verificato a Margherita di Savoia, senza altre persone coinvolte.

È stato ricoverato in codice rosso l'operaio 64enne, originario di San Ferdinando di Puglia, rimasto ferito in un incidente nella sua azienda agricola a Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'uomo sarebbe stato colpito da alcune cassette.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Incidente stradale sulla Foggia-Candela, auto tampona mezzo pesante: ferito in codice rossoIncidente stradale sulla Statale 655 ‘Bradanica’ che collega Foggia a Candela, a pochi chilometri dal capoluogo dauno. Incidente al porto di Pozzuoli: le condizioni di Angelo, l'operaio 39enne rimasto gravemente feritoÈ rimasto colpito in maniera violentissima alla testa e al volto dalla catena staccatasi da una gru.