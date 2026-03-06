Spalletti | Vlahovic fuori ma la squadra ha mostrato carattere Punto al recupero per la prossima

Il tecnico ha annunciato l’assenza di Vlahovic per la partita, ma ha sottolineato che la squadra ha mostrato carattere durante la gara. Ha anche aggiunto che punta al recupero del giocatore per le prossime sfide. La presentazione pre-partita si concentra sulla fase finale del campionato, evidenziando come la squadra si stia preparando per affrontare le ultime partite.

La presentazione pre-partita offre una lettura mirata sulla fase cruciale della stagione, analizzando come la squadra affronta le ultime sfide attraverso agonismo, coesione e responsabilità collettiva. L’attenzione è posta sull’equilibrio tra recupero fisico e lucidità tattica, elementi fondamentali per chiudere al meglio il campionato. In sede di vigilia, l’allenatore ha evidenziato una crescita significativa della squadra nei momenti difficili, sottolineando che la solidità emerge proprio quando la situazione si complica. L’auspicio è di proseguire con un assetto più ordinato nel ritmo delle partite rimanenti, accompagnato da un recupero continuo della freschezza fisica e mentale, anche grazie al coinvolgimento dei tifosi, che ha contribuito a stimolare la determinazione del gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

