L'allenatore ha negato di aver presentato le dimissioni, smentendo le voci circolate. Ha anche chiarito che non ci sono attriti con il direttore sportivo, smentendo speculazioni in merito. La vittoria nel derby potrebbe influire sulla qualificazione alla Champions League, ma non è stato specificato come. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui possibili effetti del risultato sulla stagione.

? Punti chiave Cosa ha chiarito Spalletti riguardo ai presunti attriti con Damien Comolli?. Come influirà il risultato del derby sulla qualificazione alla Champions?. Perché la posizione della Juventus è scivolata sotto Roma e Milan?. Chi deciderà il futuro del progetto se mancasse l'obiettivo europeo?.? In Breve Incontri settimanali con la dirigenza per pianificare il futuro del progetto bianconero.. Damien Comolli smentisce presunti attriti con l'allenatore riguardo alla panchina.. Sconfitta per 2 a 0 contro la Fiorentina ha penalizzato la classifica.. Vittoria nel derby contro il Torino domani alle 20:45 allo Stadio Olimpico.. Spalletti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spalletti smentisce le voci: non passerò mai per le dimissioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

FIGC “mai contattata” per il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: perché la FIFA non smentisce le vociLe voci sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 tornano ciclicamente da qualche settimana, ma non ci sono basi concrete e non esistono...

Juventus, Spalletti e le dimissioni: “Mai passato per la testa. Comolli? Nessun cambiamento”Clima ad alta tensione alla Juventus: le parole della vigilia tra futuro e Champions del tecnico bianconero La Juventus non ha più il destino nelle...

Jake Paul smentisce la crisi con Jutta Leerdam: Informazioni false. Questo deve finireJake Paul e Jutta Leerdam sono più innamorati che mai, anche se negli ultimi giorni le loro interazioni sui social sembrano scese ai minimi storici. A confermarlo è stato lo stesso pugile e Youtuber ... gazzetta.it