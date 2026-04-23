FIGC mai contattata per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali | perché la FIFA non smentisce le voci

Da settimane circolano voci sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026, ma finora non sono stati annunci ufficiali o conferme da parte delle istituzioni coinvolte. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dichiarato di non aver mai ricevuto contatti o richieste in merito da parte della FIFA. La FIFA, invece, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per smentire o confermare le voci di un eventuale ripescaggio.

Le voci sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 tornano ciclicamente da qualche settimana, ma non ci sono basi concrete e non esistono contatti tra FIFA e FIGC su questa eventualità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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