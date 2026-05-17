Spalletti a Gudmundsson dopo Juve-Fiorentina | Non toccarmi Poi spiega | Ha sbagliato persona

Dopo il match tra Juventus e Fiorentina, Luciano Spalletti si è avvicinato a Gudmundsson e gli ha detto “Non toccarmi”. L’allenatore ha poi chiarito che si trattava di un malinteso, specificando che la persona coinvolta era un’altra. L’episodio ha attirato l’attenzione nel post partita, e Spalletti ha mostrato nervosismo durante il confronto con il giocatore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni precise dell’alterco.

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