Il tecnico della squadra bianconera ha dichiarato che la decisione di trasferirsi alla Juventus è stata corretta e che non ha mai preso in considerazione le dimissioni. Queste affermazioni sono state fatte durante la conferenza stampa prima della partita contro il Torino in Serie A.

Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A. Termina la Serie A e domani torna la Juventus è attesa dall’ultima sfida del campionato! Alle 20:45 dalla sfida contro il Torino all’ Olimpico. Nel giorno di vigilia, sabato 23 maggio, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 17:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. COSA SI ASPETTA E COSA CHIEDE AI GIOCATORI PER DOMAN I – «Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna dell’importanza del derby e mi aspetto questa reazione corretta per una partita così importante». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Torino Juve: «Aver scelto la Juventus è stata la scelta giusta. Dimissioni? Non mi è passato mai in mente»

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