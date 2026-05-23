Il tecnico della Juventus ha dichiarato di non aver considerato dimissioni e ha annunciato incontri con la società per pianificare il futuro. La conferenza stampa si è svolta alla vigilia della partita contro il Torino, valida per il campionato. La squadra si gioca la qualificazione in Champions League insieme a Milan, Roma e Como, e arriva da una sconfitta casalinga contro la Fiorentina.

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino di campionato; i bianconeri si stanno giocando la qualificazione in Champions insieme a Milan, Roma e Como e sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina in casa. La conferenza di Spalletti L'allenatore ha parlato della prestazione che si aspetta dalla sua squadra nel derby: "Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l'importanza della partita. E' il derby di Torino e mi aspetto questa reazione per una partita così importante". La Juventus non è... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: “Non ho pensato alle dimissioni, incontrerò più volte la società per programmare il futuro”

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