Calcio serie C Tedesco è riuscito a salvare il Grifo e l' addio non è più così scontato | Domani incontrerò la società

Il Perugia di serie C ha ottenuto la salvezza grazie a un pareggio per 1-1 contro il Forlì, evitando così i playout. L'allenatore Giovanni Tedesco, dopo settimane di difficoltà tecniche e personali, ha dichiarato che incontrerà la società domani. La vittoria sul campo ha permesso alla squadra di evitare la retrocessione, segnando un punto di svolta in una stagione complicata.

Nonostante mille peripezie e non poche sofferenze (tecniche e umane) Giovanni Tedesco ce l'ha fatta.L'1-1 con il Forlì è valso al Perugia la salvezza, conquistata senza dover ricorrere all'appendice dei playout, una vera impresa sportiva visto come si era partiti.E non è certo un caso che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C, è crisi Grifo ma Tedesco assicura: "La squadra è con me" Calcio serie C, per il Grifo altro passo verso la salvezza. Tedesco plaude i suoi: "Intepretazione giusta"Il tecnico spiega i motivi dello schieramento del 4-3-1-2 e guarda avanti: "Torres? La partita più importante della stagione". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio serie C, Forlì - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; C’è un Bayern Monaco ancora più dominante; Calcio serie C, Perugia - Campobasso: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Bayern Monaco campione di Germania: è il 35° Meisterschale della sua Storia. Calcio serie C, Forlì - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaMiramari cambia parecchi interpreti ma non il modulo; Tedesco se la giocherà con il 4-2-3-1 con una coppia centrale inedita ... perugiatoday.it Calcio serie C, il Perugia riacciuffa il derby per i capelli. Tedesco: Lisi? Ho scelto prima l'uomoIl tecnico esprime soddisfazione ma con riserva per un 2-2 che significa salvezza praticamente certa e spiega il perchè di alcune scelte iniziali che vanno oltre il fatto calcistico. Parla anche Bolsi ... perugiatoday.it La paura della Lega Calcio: danni reputazionali enormi alla #SerieA. Il presidente Simonelli: "Se dovesse risultare che qualcuno ha sbagliato, sarà giusto che paghi. Ma giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del ca x.com Telesveva. . +++LIVE MANFREDONIA-FIDELIS ANDRIA: IN DIRETTA DALLO STADIO "MIRAMARE" - SERIE D – GIRONE H – 33ESIMA GIORNATA+++ #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook