Elkann annuncia | Costruiremo una Juve forte I punti fermi sono Spalletti Yildiz e Locatelli
Il presidente della squadra di calcio ha dichiarato che la società si concentrerà sulla costruzione di una squadra competitiva e forte. Ha confermato che tra i punti fermi ci sono l'allenatore, un centrocampista e un attaccante. La comunicazione è arrivata tramite un'intervista in cui sono stati indicati i nomi di Spalletti, Yildiz e Locatelli come elementi chiave del progetto.
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, punti fermi: McKennie-2030. Spalletti, vertice per il rinnovo”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026.