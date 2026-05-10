Elkann annuncia | Costruiremo una Juve forte I punti fermi sono Spalletti Yildiz e Locatelli

Il presidente della squadra di calcio ha dichiarato che la società si concentrerà sulla costruzione di una squadra competitiva e forte. Ha confermato che tra i punti fermi ci sono l'allenatore, un centrocampista e un attaccante. La comunicazione è arrivata tramite un'intervista in cui sono stati indicati i nomi di Spalletti, Yildiz e Locatelli come elementi chiave del progetto.

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