Spalletti in preda alla nostalgia | vuole Kim e Lobotka alla Juventus
Spalletti ha espresso interesse per i giocatori Kim e Lobotka, desiderandoli alla Juventus. La sconfitta contro la Fiorentina e l’incertezza di una futura partecipazione in Europa League hanno accentuato le tensioni tra il tecnico e i dirigenti. La situazione riflette le divisioni interne alla squadra, con i rapporti tra Spalletti e l’amministrazione che si fanno più tese. La volontà di rafforzare la rosa con questi due calciatori sembra essere un segnale di intenzioni future.
La sconfitta maturata domenica scorsa contro la Fiorentina e la conseguente stagione in Europa League che (probabilmente) li attende ha aperto più di qualche crepa in casa Juventus, con Comolli e Spalletti palesemente ai ferri corti, un po’ come in casa Roma. Alla fine l’ultima parola spetterà ai piani altissimi e John Elkann sembra voler puntare sull’allenatore di Certaldo. O almeno, è quanto riporta la Gazzetta, con Guglielmo Buccheri che fa anche un recap delle richieste di mercato che il tecnico avanzerà. Fiducia a Spalletti Si legge sulla Rosea: "Si va avanti con l'ex ct azzurro, dunque. Si va avanti, questa la linea del vertice... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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