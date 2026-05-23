Spalletti in preda alla nostalgia | vuole Kim e Lobotka alla Juventus

Notizia in breve

Spalletti ha espresso interesse per i giocatori Kim e Lobotka, desiderandoli alla Juventus. La sconfitta contro la Fiorentina e l’incertezza di una futura partecipazione in Europa League hanno accentuato le tensioni tra il tecnico e i dirigenti. La situazione riflette le divisioni interne alla squadra, con i rapporti tra Spalletti e l’amministrazione che si fanno più tese. La volontà di rafforzare la rosa con questi due calciatori sembra essere un segnale di intenzioni future.