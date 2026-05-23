L'allenatore della squadra avversaria ha richiesto tre giocatori specifici: il portiere Alisson, il difensore Kim e il centrocampista Lobotka. La Juventus si prepara per il derby contro il Torino, mentre le richieste di mercato di questa squadra sono diventate un tema di discussione. Nessun altro dettaglio sulle trattative o sui motivi di queste richieste è stato fornito.

La Juventus si avvicina al derby contro il Torino con un tema centrale anche fuori dal campo: il futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico è atteso da un confronto con John Elkann, al quale presenterà le proprie valutazioni sulla squadra e sulle prospettive della prossima stagione. La linea dell’allenatore è chiara. La Juventus dovrà essere costruita per tornare a competere per lo scudetto, anche nel caso in cui la qualificazione alla prossima Champions League non dovesse concretizzarsi. La proprietà continua a fidarsi di Spalletti. Il quadro appare meno incerto rispetto ai giorni scorsi, ma il faccia a faccia resta un passaggio importante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe già individuato le priorità sul mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juventus, Spalletti chiede Alisson, Kim e Lobotka

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