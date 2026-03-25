Spalletti Juve Elkann ha piena fiducia | ecco quando potrebbe arrivare il rinnovo del contratto del tecnico toscano

Il presidente del club ha espresso piena fiducia nell'allenatore attuale e si prevede che il rinnovo del contratto possa essere ufficializzato nei prossimi mesi. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni e incontri tra le parti coinvolte, senza indicazioni precise sulla data ufficiale. La scelta di proseguire insieme mira a consolidare il progetto sportivo della squadra per la prossima stagione.

Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia nell’allenatore bianconero: ecco quando potrebbe arrivare il prolungamento del suo contratto. La Juve si prepara a riaccendere i motori dopo la sosta. Mentre la rosa è ridotta ai minimi termini per gli impegni internazionali, il silenzio della Continassa è interrotto solo da Emil Holm, già al lavoro per recuperare dall’infortunio.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo la Gazzetta dello Sport, la ripresa degli allenamenti segnerà anche il ritorno a Torino di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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