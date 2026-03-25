Il presidente del gruppo dirigente della società sportiva ha dichiarato di avere piena fiducia nell’allenatore toscano e ha indicato un periodo entro il quale potrebbe essere formalizzato il rinnovo del contratto. La questione riguarda la stabilità tecnica della squadra e si attende una comunicazione ufficiale che definisca i dettagli dell’accordo. La decisione arriverà nei prossimi mesi, secondo le fonti vicine all’ambiente.

Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia nell’allenatore bianconero: ecco quando potrebbe arrivare il prolungamento del suo contratto. La Juve si prepara a riaccendere i motori dopo la sosta. Mentre la rosa è ridotta ai minimi termini per gli impegni internazionali, il silenzio della Continassa è interrotto solo da Emil Holm, già al lavoro per recuperare dall’infortunio.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo la Gazzetta dello Sport, la ripresa degli allenamenti segnerà anche il ritorno a Torino di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia: ecco quando potrebbe arrivare il rinnovo del contratto tecnico toscano

Articoli correlati

Rinnovo Spalletti, la Juve vuole arrivare in tempi brevi all’accordo. Ecco la strategia per convincere il tecnicodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, la società bianconera vuole arrivare quanto prima all’accordo.

Rinnovo Spalletti, il tecnico ha convinto anche i più scettici del gruppo squadra! Svelati i dettagli del contrattoSabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un...

Una selezione di notizie su Spalletti Juve

Temi più discussi: Elkann, infinito Juve: Futuro brillante, negli ultimi anni varie pressioni. Spalletti e… Sivori; Cosa ha scritto Elkann agli azionisti di Exor sulla Juve; Juventus, Elkann risponde agli attacchi di Ardoino: Spalletti e Yildiz come alleati. Lo scetticismo dei tifosi resta; Le parole di Elkann su Spalletti e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.

Juventus, rinnovo Spalletti vicino: Elkann conferma fiducia. Nuova energia e fame per vincereJuventus, rinnovo Spalletti vicino: Elkann conferma fiducia. Nuova energia e fame per vincere I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro della Juventus e di Luciano ... tuttojuve.com

Juventus, Elkann: Spalletti ha portato nuova energia. Progressi dal suo arrivoL'azionista di riferimento della Juventus, John Elkann, ha pubblicato una lunga lettera agli shareholders di EXOR. Fra i vari temi trattati, ovviamente. tuttomercatoweb.com

Spalletti Juve, Elkann ha piena fiducia Ecco quando potrebbe arrivare il rinnovo - facebook.com facebook

Spalletti-Juve, traguardo vicino: conto alla rovescia per il rinnovo di contratto x.com