SpaceX mira a quotarsi al Nasdaq, sfidando le principali aziende spaziali. La società di Elon Musk si prepara a superare i limiti del Trattato spaziale del 1967, che regola l'uso dei corpi celesti. Restano ancora aperti i dubbi su chi avrà la proprietà dei terreni privati su Marte e sulla Luna, poiché il trattato non specifica chiaramente le proprietà private sui corpi celesti.

? Punti chiave Come farà SpaceX a superare i limiti del Trattato spaziale del 1967?. Chi gestirà davvero i terreni privati su Marte e sulla Luna?. Quanto costerà realisticamente costruire una colonia per un milione di persone?. Come influirà il progetto Google Suncatcher sul mercato del cloud globale?.? In Breve Google valuta collaborazione per data center orbitali tramite Project Suncatcher.. SpaceX ha gestito 165 lanci su 324 missioni globali nel 2025.. Piano Marte prevede 1.000 Starship ogni 26 mesi per 1 milione di coloni.. Incentivi per il vertice prevedono 200 milioni di azioni per valutazione 7,5 trilioni.. Il 12 giugno SpaceX punta a quotarsi sul Nasdaq con una raccolta di capitali stimata in oltre 80 miliardi di dollari, segnando un momento decisivo per l’espansione spaziale privata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX punta al Nasdaq: il gigante di Musk sfida le potenze spaziali

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SpaceX, OpenAI and Anthropic Could Break the Market

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