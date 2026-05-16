SpaceX sta pianificando un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO) che potrebbe portare il valore dell'azienda a 2 trilioni di dollari, un obiettivo che potrebbe superare i record storici di aziende come Alibaba e Aramco. La società di Elon Musk si prepara a sfidare i numeri delle quotazioni più alte mai raggiunte, mentre alcuni fondi pensione manifestano preoccupazioni riguardo alla possibilità di perdere il controllo totale dell'azienda. La mossa di SpaceX si inserisce in un contesto di grande attesa e analisi da parte degli investitori.

? Domande chiave Come farà SpaceX a superare i record di Alibaba e Aramco?. Perché i fondi pensione temono il controllo totale di Elon Musk?. Cosa accadrà se il Nasdaq forzerà l'ingresso di SpaceX nel suo indice?. Quanto inciderà la fusione con xAI sulla valutazione finale dell'IPO?.? In Breve IPO prevista per il 12 giugno con raccolta stimata in 75 miliardi di dollari.. Tre fondi pensione americani criticano il controllo totale esercitato da Elon Musk.. Integrazione prevista tra Starlink e la startup xAI per creare SpaceXAI nel 2026.. Analisti temono l'inserimento accelerato di SpaceX nell'indice Nasdaq-100 dopo il debutto..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX punta ai 2 trilioni: l’IPO di Musk sfida i record storici

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SpaceX IPO: il Nuovo Business da $2 TRILIONI di MUSK (non è Tesla)

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