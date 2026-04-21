Iran forze Usa abbordano una petroliera nell' Oceano Indiano

Le forze statunitensi hanno intercettato e abbordato una petroliera nell'Oceano Indiano. La nave, che trasportava greggio iraniano, era soggetta a sanzioni e sospettata di contrabbando. L'operazione si è svolta senza segnalare resistenze da parte dell’equipaggio. La petroliera è stata fermata e condotta in un porto non specificato. L'incidente si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran riguardo al commercio di greggio.

(LaPresse) Le forze statunitensi hanno abbordato una petroliera soggetta a sanzioni per contrabbando di greggio iraniano in Asia. La Tifani – definita “apolide” dal Pentagono nonostante fosse una nave battente bandiera del Botswana – trasportava petrolio nell’Oceano Indiano tra lo Sri Lanka e l’Indonesia. Il dipartimento della Difesa Usa, tuttavia, non ha specificato dove o a che ora la nave sia stata abbordata. Si tratta dell’ultima mossa di Washington, in guerra contro l’Iran, per fermare qualsiasi nave legata a Teheran o sospettata di trasportare rifornimenti che potrebbero aiutare il governo della Repubblica islamica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, forze Usa abbordano una petroliera nell'Oceano Indiano US military boards oil tanker in Indian Ocean after tracking it from the Caribbean Notizie correlate Usa, l'esercito americano abborda petroliera nell'Oceano Indiano dopo averla rintracciata dai CaraibiL’esercito statunitense è salito a bordo di un’altra petroliera sanzionata nell’Oceano Indiano, dopo averla tracciata dal Mar dei Caraibi nel... Leggi anche: Protetto: InsideWar #62 Primi test di volo del programma GCAP | USA sequestrano petroliera nell’Oceano Indiano | Osservatorio PLA