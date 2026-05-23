Nel quartiere Traiano di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un 21enne con l’accusa di spaccio di droga e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo. L’indagine ha evidenziato attività di vendita di sostanze illicit, spesso in confezioni di moda. L’arresto si inserisce in un’operazione di contrasto alla diffusione di droga nel quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel Rione Traiano, nel quartiere occidentale di Napoli, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nella zona. I militari hanno notato un uomo uscire dall’abitazione del giovane. Fermato per un controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. È stato quindi segnalato alla Prefettura come assuntore. Questo primo riscontro ha spinto i Carabinieri a proseguire con un intervento più approfondito nell’appartamento del 21enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio e packaging alla moda: il business della droga “firmata”, 21enne in manette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nascondeva cocaina in auto e aveva un laboratorio dello spaccio a casa, in manette 21enne marocchino

Spaccio di droga a Padula: in manette un 24enne, i controlli continuanoCarabinieri in azione ieri sera, a Padula, dove un 24enne del posto è stato fermato nell'ambito di alcuni controlli e trovato in possesso di 40...

Rione Traiano, il marketing dello spaccio: packaging alla moda e 7 telecamere: preso il pusher 2.0 - Cronache - Napoli – Il marketing per fidelizzare i clienti: un vero e proprio packaging studiato per rendere la merce riconoscibile e alla moda. A… x.com

Rione Traiano, il marketing dello spaccio: packaging alla moda e 7 telecamere: preso il pusher 2.0Napoli - Il marketing per fidelizzare i clienti: un vero e proprio packaging studiato per rendere la merce riconoscibile e alla moda. Al Rione Traiano, il ... cronachedellacampania.it

Detenzione e spaccio di droga. Controlli alla stazione ferroviaria. La polizia denuncia tre personeEmpoli, 3 febbraio 2026 – Proseguono i controlli nella zona della stazione ferroviaria e nel centro di Empoli da parte delle forze dell’ordine finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, dello ... lanazione.it