Sorpresi a rubare nel convento di San Benedetto | arrestati due uomini

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di rubare nel Convento San Benedetto di Faiano, che è in fase di ristrutturazione. I due sono stati colti in flagrante durante il tentativo di furto all’interno della struttura. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato i sospetti. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La vicenda è sotto indagine.

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Due persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre tentavano di mettere a segno un furto all'interno del Convento San Benedetto di Faiano, struttura attualmente interessata da lavori di ristrutturazione. A sventare il colpo è stata un'operazione congiunta di Polizia Municipale e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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