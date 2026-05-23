Sorpresi a rubare nel convento di San Benedetto | arrestati due uomini
Due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di rubare nel Convento San Benedetto di Faiano, che è in fase di ristrutturazione. I due sono stati colti in flagrante durante il tentativo di furto all’interno della struttura. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato i sospetti. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La vicenda è sotto indagine.
Due persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre tentavano di mettere a segno un furto all'interno del Convento San Benedetto di Faiano, struttura attualmente interessata da lavori di ristrutturazione. A sventare il colpo è stata un'operazione congiunta di Polizia Municipale e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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