Sorpresi a rubare nel convento di San Benedetto | arrestati due uomini

Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di rubare nel Convento San Benedetto di Faiano, che è in fase di ristrutturazione. I due sono stati colti in flagrante durante il tentativo di furto all’interno della struttura. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato i sospetti. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La vicenda è sotto indagine.