A Monteruscello, in via Umberto Saba 71, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare infissi in alluminio in un cantiere di edilizia popolare. I militari li hanno sorpresi sul fatto mentre portavano via i materiali destinati alla ristrutturazione degli edifici. L’intervento è avvenuto durante un’operazione di controllo sul territorio.

Furto in un cantiere di edilizia popolare a Monteruscello, in via Umberto Saba 71. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato due uomini sorpresi mentre rubavano infissi in alluminio destinati alla ristrutturazione degli edifici. Si tratta di un 37enne già noto alle forze dell’ordine e di un 30enne incensurato. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, li hanno notati e li hanno bloccati mentre erano in azione. Recuperata la refurtiva, i due sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Colpisce che il 37enne risieda a poca distanza dal cantiere, proprio negli stessi complessi di edilizia popolare interessati dai lavori di riqualificazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Monteruscello, sorpresi a rubare infissi nel cantiere delle case popolari: arrestati due uomini

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