Sorpresi a rubare un' auto nel piazzale dell' ospedale e arrestati

Due uomini di 30 e 20 anni, entrambi provenienti dall'hinterland napoletano, sono stati fermati dalla polizia mentre cercavano di rubare un'auto nel piazzale dell'ospedale Moscati di Aversa. I due sono stati arrestati sul posto e condotti in commissariato. La vicenda si è verificata nel pomeriggio, quando gli agenti sono intervenuti dopo aver notato i sospetti movimenti dei soggetti vicino ai veicoli.

Un 30enne e un 20enne, provenienti dall'hinterland napoletano, sono stati arrestati dalla polizia mentre stavano tentando di rubare un'auto nel piazzale antistante l'ospedale Moscati di Aversa.L’attività di polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, è scaturita.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Aversa, sorpresi a rubare un’auto all’esterno dell’ospedale Moscati: arrestati Monteruscello, sorpresi a rubare infissi nel cantiere delle case popolari: arrestati due uominiFurto in un cantiere di edilizia popolare a Monteruscello, in via Umberto Saba 71. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sorpresi a rubare in un camper a Firenze, 2 arresti; Messina: sorpresi a rubare in un’abitazione. Due arresti; Sorpresi a rubare in un camper, arrestata una coppia per furto; Martina Franca. Sorpresi a rubare in un appartamento: quattro arresti della Polizia di Stato - Polizia di Stato. Sorpresi a rubare gasolio da un furgone: avevano già riempito 5 taniche e sottratto 64 litriNova Milanese, due albanesi arrestati in via Calatafimi da una gazzella dei carabinieri durante un servizio di pattugliamento ... ilgiorno.it Frossasco, sorpresi a rubare rame in un capannone: arrestato un 53enneL’operazione è stata condotta dai militari del nucleo radiomobile di carabinieri di Pinerolo, intervenuti intorno alle 22 in via Piscina, dove è stato sorpreso un 53enne di origine romena mentre, ... torinoggi.it Iran-Usa, l'inchiesta che smentisce Trump: Usa sorpresi e colpiti x.com Sorpresi mentre rubano in via XX Settembre, fermati da polizia e carabinieri - facebook.com facebook