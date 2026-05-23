Durante una cena, è stata trovata una rana viva in un sacchetto di insalata confezionata. La rana era ancora integra e visibile attraverso il sacchetto sigillato. La biologa ha spiegato che la presenza di animali selvatici tra i prodotti alimentari può comportare rischi di malattie ambientali. L’azienda produttrice ha avviato verifiche sulla catena di approvvigionamento. La scoperta ha portato a un richiamo immediato del prodotto coinvolto.

? Domande chiave Come ha fatto un animale a superare il confezionamento sigillato?. Chi è la biologa che spiega il rischio di malattie ambientali?. Perché il rilascio immediato nello stagno potrebbe essere pericoloso?. Cosa ha deciso di fare il supermercato per risolvere il problema?.? In Breve Coinquilini Laura Jones e Billy Le Pine hanno battezzato l'anfibio Greg.. La biologa Jodi Rowley ipotizza sia una motorbike frog dell'Australia Occidentale.. Woolworths ha avviato verifiche con i fornitori dopo la segnalazione a Esperance.. Esperti avvertono rischi di diffusione patogeni tra popolazioni di anfibi locali.. Una piccola rana verde è stata trovata viva tra le foglie di un sacchetto di insalata appena acquistato a Esperance, nell’Australia Occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorpresa a cena: trovata una rana viva in un sacchetto di insalata

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