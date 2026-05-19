Australia trovano una rana viva in una busta di insalata | il video

Un ragazzo australiano ha acquistato una busta di insalata e, mentre la preparava, ha scoperto una rana viva all’interno. Ha condiviso il video di questa scoperta con i suoi coinquilini, documentando il momento in cui ha aperto la confezione. L’episodio si è diffuso sui social media, attirando l’attenzione di altri utenti. La scena ha suscitato curiosità e commenti sulla presenza inaspettata di animali selvatici tra gli alimenti confezionati. Nessuna informazione è stata riportata sulle eventuali azioni intraprese dall’azienda produttrice.

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