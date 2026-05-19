Australia trovano una rana viva in una busta di insalata | il video
Un ragazzo australiano ha acquistato una busta di insalata e, mentre la preparava, ha scoperto una rana viva all’interno. Ha condiviso il video di questa scoperta con i suoi coinquilini, documentando il momento in cui ha aperto la confezione. L’episodio si è diffuso sui social media, attirando l’attenzione di altri utenti. La scena ha suscitato curiosità e commenti sulla presenza inaspettata di animali selvatici tra gli alimenti confezionati. Nessuna informazione è stata riportata sulle eventuali azioni intraprese dall’azienda produttrice.
(LaPresseAP) – Compra insalata in busta e ci trova una rana viva dentro: è successo a un ragazzo australiano che ha condiviso l’esperienza con i suoi coinquilini. I quattro – che condividono una casa a Esperance, in Australia occidentale – hanno adottato la rana, chiamandola Greg, ma solo per poco tempo. All’emittente Australian Broadcasting Corp i coinquilini hanno raccontato di averla liberata, ma non senza uno spuntino di lattuga: “Viviamo vicino a una diga, quindi è riuscita a tornare vicino all’acqua e uscire all’aperto”, hanno raccontato Laura Jones e Billy Le Pine, due dei coinquilini. Questo articolo Australia, trovano una rana viva... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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