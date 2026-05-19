Trovano una rana nella busta dell' insalata | Era viva l' abbiamo liberata

Durante la preparazione di una cena a base di bistecca e insalata, i coinquilini si sono trovati davanti a una sorpresa inattesa: una rana viva all’interno di una busta di insalata. La rana è stata trovata mentre si stava sistemando il cibo, e successivamente liberata nel giardino. La scoperta ha causato sconcerto tra i presenti, che hanno subito rimosso l’animale dalla confezione prima di continuare con la preparazione del pasto.

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