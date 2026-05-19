Trovano una rana nella busta dell' insalata | Era viva l' abbiamo liberata
Durante la preparazione di una cena a base di bistecca e insalata, i coinquilini si sono trovati davanti a una sorpresa inattesa: una rana viva all’interno di una busta di insalata. La rana è stata trovata mentre si stava sistemando il cibo, e successivamente liberata nel giardino. La scoperta ha causato sconcerto tra i presenti, che hanno subito rimosso l’animale dalla confezione prima di continuare con la preparazione del pasto.
Rhys Smoker stava preparando una cena a base di bistecca e insalata per i suoi coinquilini, ma non immaginava che ci sarebbe stato anche un altro "partecipante", decisamente inaspettato: una rana viva e vegeta. La scoperta è avvenuta nell'abitazione dei ragazzi a Esperance, nell'Australia. 🔗 Leggi su Today.it
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