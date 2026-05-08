Colpo dei ladri in tabaccheria a Susa ma tutti i prodotti rubati vengono trovati dopo pochi giorni a casa di un ragazzo a Sant' Ambrogio di Torino
Nella città di Susa, una tabaccheria è stata svaligiata dai ladri che hanno portato via vari prodotti. Dopo pochi giorni, le forze dell'ordine hanno recuperato la merce rubata presso l’abitazione di un giovane residente a Sant’Ambrogio di Torino. Quest’ultimo è stato quindi denunciato dai carabinieri della stazione di Avigliana per ricettazione.
Un ragazzo di 26 anni residente a Sant’Ambrogio di Torino è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Avigliana per ricettazione. L'operazione è scattata mercoledì 6 maggio 2026, a seguito delle indagini su un furto avvenuto lo scorso 29 aprile in un bar di Susa. I militari hanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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