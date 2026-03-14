Quando li ho visti… Terrore per il vip della tv | trova i ladri in casa poi il caos
Un personaggio noto del mondo della televisione ha scoperto alcuni ladri nella propria abitazione durante la notte. L’intrusione ha provocato un immediato confronto tra il protagonista e gli sconosciuti, portando a una scena di forte agitazione. La situazione si è rapidamente evoluta in un momento di grande tensione, lasciando dietro di sé una scia di emozioni intense.
La tranquillità della notte è stata spezzata all’improvviso da un episodio che ha trasformato ore apparentemente serene in un confronto violento e carico di tensione. In una frazione tranquilla della provincia veneta, due uomini incappucciati hanno fatto irruzione in un grande capannone dove un imprenditore locale vive e lavora. Un episodio che, nel giro di pochi minuti, si è trasformato in una vera e propria colluttazione, tra minacce, inseguimenti e un clima di paura difficile da dimenticare. Tutto è accaduto nel cuore della notte tra giovedì e venerdì 13 marzo, quando i cani della proprietà hanno iniziato ad abbaiare con insistenza. Il proprietario dell’edificio, insospettito dai rumori, si è alzato dal letto per controllare cosa stesse succedendo nei corridoi dell’enorme struttura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Notte di terrore e violenza a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto. Mauro Marin, il celebre macellaio trevigiano e vincitore del Grande Fratello 2010, si è ritrovato a tu per tu con due malviventi che avevano fatto irruzione nel capannone di duemila metri qua - facebook.com facebook