Sora controlli negli esercizi commerciali Multe a chi non fa gli scontrini

A Sora sono stati effettuati controlli negli esercizi commerciali da parte di una task force interforze. Durante le verifiche sono state elevate multe a chi non rilasciava regolarmente gli scontrini fiscali. L'operazione, rivolta a rafforzare la sicurezza e monitorare le attività commerciali nelle zone più sensibili, ha coinvolto diverse forze di polizia. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri specifici delle sanzioni o sui locali controllati.

La città di Sora è stata teatro di un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione, finalizzata a innalzare i livelli di sicurezza urbana e a garantire il presidio delle aree più sensibili, ha visto operare in stretta sinergia una task force interforze. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sora, controlli sul territorio. Trovata della droga e verificati 72 veicoli e 6 esercizi commercialiUn imponente spiegamento di forze per garantire la sicurezza del territorio e contrastare l'illegalità diffusa.

Controlli a tappeto negli esercizi commerciali del territorio lughese, un illecito di natura fiscaleNella serata di ieri, sono stati fatti controlli amministrativi per la tutela della sicurezza e il rispetto della normativa vigente negli esercizi...

Sora, controlli straordinari interforze: denunciato un uomo con coltello a serramanicoControlli straordinari interforze a Sora con Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Denunciato un 56enne trovato con un coltello a serramanico. sora24.it

Sora, 73 Carabinieri in campo per la sicurezza: droga, patenti ritirate e controlli a tappeto nel cuore della CiociariaMaxi controlli dei Carabinieri a Sora e nel comprensorio: 130 persone identificate, droga sequestrata, denunce e patenti ritirate. ilquotidianodellazio.it