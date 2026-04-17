Sora controlli sul territorio Trovata della droga e verificati 72 veicoli e 6 esercizi commerciali

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona, ispezionando 72 veicoli e sei esercizi commerciali. Durante le operazioni, è stata trovata della droga. L’intervento ha visto la presenza di numerosi agenti impegnati a verificare eventuali irregolarità e a rafforzare la sicurezza pubblica nella zona.

Un imponente spiegamento di forze per garantire la sicurezza del territorio e contrastare l'illegalità diffusa. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo interforze svoltosi nella giornata di ieri a Sora, mirato specificamente alla prevenzione e alla repressione dei reati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Centinaia di controlli fra persone ed esercizi pubblici: trovata droga nella villa comunaleIl bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore di Brindisi, tra Ostuni e Fasano. Controlli straordinari a Frosinone: verificati 130 veicoli e 187 personeL’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sora, Controlli interforze: identificate 140 persone e sequestrata droga; Ferentino, controlli sulla via Casilina: arrestata 35enne con oltre 50 grammi di cocaina; Roma, neonato tra droga e rifiuti: i genitori già indagati per la morte del fratellino; Ferentino. Controlli dei Carabinieri sulla Via Casilina. Arrestata una donna 35enne trovata con oltre 50 grammi di cocaina in auto. Sora, controlli straordinari interforze: 140 persone identificateOperazione con Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale: sequestrata droga grazie all’unità cinofila, verificati anche veicoli ed esercizi pubblici ... tunews24.it Controlli interforze: identificate 140 persone e sequestrata drogaNella giornata di ieri, la città di Sora è stata interessata da un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnate diverse forze dell’ordine in un’operazione congiunta ad amp ... ciociariaoggi.it D4vd è stato arrestato per l’omicidio della quattordicenne trovata nel bagagliaio della sua auto. - facebook.com facebook