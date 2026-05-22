Negli ultimi sondaggi politici, il centrodestra si posiziona nuovamente davanti alle opposizioni, segnando un leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. Il Movimento 5 Stelle mostra una diminuzione nel consenso, mentre il campo largo perde terreno rispetto alla coalizione di centrodestra. La maggioranza politica recupera un po’ di fiducia tra gli elettori, secondo le rilevazioni più recenti. Il quadro continua a cambiare, con fluttuazioni nei sondaggi che riflettono l’attuale dinamica del panorama politico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La maggioranza recupera consenso nei nuovi sondaggi Gli ultimi sondaggi politici fotografano un nuovo cambio di scenario: il centrodestra torna leggermente avanti rispetto alle opposizioni, interrompendo la fase di crescita del cosiddetto campo largo. La coalizione guidata da Giorgia Meloni recupera terreno grazie alla tenuta di Fratelli d’Italia e alla stabilità degli alleati. Fratelli d’Italia resta il primo partito Nonostante alcune oscillazioni registrate nelle ultime settimane, Fratelli d’Italia si conferma ancora il primo partito italiano. Il partito della premier mantiene un vantaggio significativo sul Partito Democratico, che continua comunque a restare il principale riferimento dell’opposizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sondaggi politici, il centrodestra torna avanti: il M5S rallenta e il campo largo perde terreno

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