Solo motori V8 per la gamma sportiva di Ram E la Srt Rumble Bee arriva a 787 Cv

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ram ha annunciato la gamma Rumble Bee, composta da pick-up ad alte prestazioni equipaggiati esclusivamente con motori V8. La versione Srt Rumble Bee raggiunge una potenza di 787 cavalli. La linea si rivolge a veicoli sportivi con motori a otto cilindri, confermando l’orientamento della casa verso questa tipologia di motorizzazioni per i modelli più performanti.

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Nel 2004, sull'onda del rinascimento delle muscle car americane, Dodge presentava il Ram Rumble Bee. Un diretto omaggio alla Coronet Super Bee degli Anni 70, storico modello che si contendeva con la Plymouth Road Runner il titolo di muscle car "accessibile" preferita dai giovani americani. Le migliorie, tuttavia, si limitavano ad un assetto rialzato e ad una livrea dedicata, mentre il titolo di super pick-up di punta spettava al folle Ram Srt-10, ovvero quello equipaggiato con il V10 da 8.2 litri della Dodge Viper. Un'icona per via del suo propulsore assolutamente fuori dagli schemi, ma che come pick-up comportava non pochi compromessi: oltre i consumi estremi, in generale utilizzarlo per lavoro era tutt'altro che pratico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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