Solo motori V8 per la gamma sportiva di Ram E la Srt Rumble Bee arriva a 787 Cv
Ram ha annunciato la gamma Rumble Bee, composta da pick-up ad alte prestazioni equipaggiati esclusivamente con motori V8. La versione Srt Rumble Bee raggiunge una potenza di 787 cavalli. La linea si rivolge a veicoli sportivi con motori a otto cilindri, confermando l’orientamento della casa verso questa tipologia di motorizzazioni per i modelli più performanti.
Nel 2004, sull'onda del rinascimento delle muscle car americane, Dodge presentava il Ram Rumble Bee. Un diretto omaggio alla Coronet Super Bee degli Anni 70, storico modello che si contendeva con la Plymouth Road Runner il titolo di muscle car "accessibile" preferita dai giovani americani. Le migliorie, tuttavia, si limitavano ad un assetto rialzato e ad una livrea dedicata, mentre il titolo di super pick-up di punta spettava al folle Ram Srt-10, ovvero quello equipaggiato con il V10 da 8.2 litri della Dodge Viper. Un'icona per via del suo propulsore assolutamente fuori dagli schemi, ma che come pick-up comportava non pochi compromessi: oltre i consumi estremi, in generale utilizzarlo per lavoro era tutt'altro che pratico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ENGINEER REVEALS SECRET TECH IN NEW RAM RUMBLE BEE MUSCLE TRUCKS
Sullo stesso argomento
Alfa V8 a GPL: 500 CV e zero guasti in pistaIl rombo di un motore V8 alimentato a GPL ha squarciato il silenzio dell’Autodromo Paletti a Varano de’ Melegari, segnando una svolta concreta nella...
Kimera K-39: V8 Koenigsegg da 1.000 Cv e forme da Silhouette per la nuova hypercarAl Concorso d'Eleganza di Villa d'Este Kimera Automobili ha presentato una nuova creazione esclusiva.
La nuova Dodge Copperhead Sports Car sarà il modello di punta della rinnovata gamma SRT. reddit
Ram ritorna con il Rumble Bee, motore V8 fino a 777 CVIl marchio Rumble Bee è pronto a stupire con modelli ribassati con cuore pulsante V8 e prestazioni irrefrenabili in stile Ram ... msn.com
La Mia Auto: tutteRam presenta la nuova famiglia di modelli Rumble Bee, pick-up ad elevate prestazioni rigorosamente spinti da propulsori otto cilindri. Tre i modelli al debutto, tra cui una creazione estrema firmata S ... gazzetta.it