Un motore Alfa V8 alimentato a GPL ha acceso l’Autodromo Paletti di Varano de’ Melegari, producendo un rombo potente e chiaro. La vettura ha raggiunto i 500 cavalli senza presentare problemi durante le prove in pista. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno assistito a questa dimostrazione di affidabilità e prestazioni.

Il rombo di un motore V8 alimentato a GPL ha squarciato il silenzio dell’Autodromo Paletti a Varano de’ Melegari, segnando una svolta concreta nella storia del motorsport italiano. Lunedì 9 marzo 2026, la MCM 133 V8 Alfa Romeo, battezzata Codalunga in onore dell’ingegner Carlo Chiti, ha corso in pista per validare le prestazioni del gas come carburante da competizione. Al volante c’era Fulvio Maria Ballabio, costruttore ed ex pilota di Formula 1, che ha simulato con successo una gara Endurance di 50 minuti senza registrare alcun guasto tecnico. L’obiettivo dichiarato dal progetto GPL Potenza Pura, sostenuto da Socogas Group e Assogasliquidi, è dimostrare che questo combustibile pulito offre affidabilità estrema e prestazioni elevate, aprendo la strada all’uso futuro del Bio-GPL per rendere la corsa sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alfa V8 a GPL: 500 CV e zero guasti in pista

